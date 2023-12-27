تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفيديو الضجة أظهر مطربة سودانية وهي تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة خلال حفل بالسودان قبل الحرب. https://www.facebook.com/reel/1511702556333763 وقدمت الفنانة رقصتها الفاضحة بمؤخرتها وسط دهشة الأطفال الصغار المتواجدين داخل الحفل, وعبر عدد من المعلقين عن غضبهم الكبير من رقصات الفنانة ومن أهل المناسبة بسبب سماحهم لأطفال صغار بمشاهدة هذا النوع من الإثارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ردة فعل أطفال سودانيون عندما قدمت أمامهم إحدى المطربات وصلة رقص فاضحة بمؤخرتها خلال حفل خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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