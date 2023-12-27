نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالغناء النوبي والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث وجد اهتمام المتابعين. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني بمصر المطربين السوداني عثمان بشة والمصري حمو إسماعيل وهما يغنيان سوياً “دويتو” خلال الحفل. وردد بشة وحمو خلال الحفل الأغنية الشهيرة (الأخدر البتحرن) وسط تفاعل أهل الفرح والمعازيم بالرقص على أنغام الأغنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المطرب السوداني عثمان بشة والمطرب المصري حمو إسماعيل يشعلان حفل زواج سوداني في مصر بأغنية (الأخدر البتحرن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.