نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث وجد تفاعلات عالية من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جنود بالدعم السريع وهم يحملون سماعات كبيرة ويقدمون رقصات عسكرية. الجنود الذين قادتهم ضابطة الدعم السريع المعروفة “سمر” قدموا الرقصات على أنغام أغنية الجيش الشهيرة (وصونا قالوا لينا الشردة عيب وشينة). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من مقطع الدعامة, وهاجم قيادة الجيش بسبب تهاونهم في حسم المعركة, وكتب أحدهم: جابت ليها طعمية كمان لكن نرد نقول شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بقيادة الضابطة الحسناء “سمر”.. جنود بالدعم السريع يحملون سماعات كبيرة ويقدمون رقصات عسكرية على أنغام (وصونا قالوا لينا الشردة عيب وشينة) وساخرون: (جابت ليها طعمية كمان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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