حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي: (ناس سنار ترسوا البلد كواديك والدعامة مشتبكين تلاتة يوم مع القصب قايلنو فلول)

نشرت حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي, تغريدة ساخرة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت الحسناء الملقبة باسم “منوية”, (ناس سنار ترسوا البلد كواديك والدعامة مشتبكين تلاتة يوم مع القصب قايلنو فلول). وختمت شهلي تدوينتها التي خطفت ضحكات المئات من متابعيها: (بل بس) في إشارة منها لرغبتها إنهاء الحرب بالحسم ودون مفاوضات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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