انتزع مُسِن سوداني ضحكات الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حديثه الكوميدي خلال إحدى الاستضافات. ووبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حل المُسِن ضيفاً على نجم السوشيال ميديا مصعب سومي, مقدم برنامج (زول سغيل). وقال الرجل في حديثه عن الزواج: (العرس كان بحر ضقنا عومو وكان سرير ضقنا نومو) وهو ما جعل مقدم البرنامج يدخل في موجة من الضحك, وتابع الرجل (ولو لقينا فرقه تاني بنرمي ورقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مُسِن سوداني يثير ضحكات المتابعين خلال إحدى الاستضافات: (العرس كان بحر ضقنا عومو وكان سرير ضقنا نومو ولو لقينا فرقه تاني بنرمي ورقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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