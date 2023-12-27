حلت خبيرة التارووت بسنت يوسف ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ، فى الحلقة السنوية المعتادة، وذلك عبر قناة mbc مصر.
وخلال الحلقة ألقى الإعلامي عمرو أديب سؤال على خبيرة التارووت بسنت يوسف حول توقعاتها بشأن عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب .
وقالت سنت يوسف إنه من المحتمل عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بحسب توقعاتها ، إلا أنهما لن يعلنا عن تلك العودة.
وأضافت بسنت يوسف أنه أيضاً من المحتمل أن يكزن لدى طرف من الطرفين الرغبة فى العودة مجدداً على أقل تقدير .
وكان قد شهد عام 2023 الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، بعد عودتهما منذ ما يقرب من عام، وتردد ان سبب الطلاق هو حدوث خلافات ومشادة كلامية بين الطرفين على متن إحدي الطائرات .
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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