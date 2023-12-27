ريمونتادا مذهلة.. مانشستر يونايتد يقهر أستون فيلا

انتفض مانشستر يونايتد، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا 3-2 مساء الثلاثاء، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدفي أستون فيلا كل من جون ماكجين (21) ولياندر ديندونكر (26)، قبل أن يحرز مانشستر يونايتد ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق أليخاندرو جارناتشو (59 و71) وراسموس هويلوند (82).وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 31 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس، فيما بقي رصيد أستون فيلا 39 نقطة في المركز الثالث.
كووورة
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