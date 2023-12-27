استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم

يبدو أن قائمة منتخب مصر النهائية قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، سوف تشهد العديد من المفاجآت، سيفجرها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

كشف مصدر مسئول بالجهاز الفني، عن استبعاد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، في ظل صعوبة لحاقه بقائمة منتخب مصر في البطولة المنتظرة في كوت ديفوار، حيث يعاني من الإصابة.

وأضاف المصدر: من الصعب ضم حسين الشحات جناح النادي الأهلي، خلال البطولة القادمة في كوت ديفوار، ونفس الأمر سوف يتم باستبعاد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك.

أكد المصدر، أن الأشعة التي أُجريت للاعب عمر كمال، كشفت عن صعوبة لحاق ظهير أيمن المنتخب بقائمة كأس الأمم الأفريقية، في حين تأكد تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، وإمام عاشور.

وكشف الاعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الاذاعي، عن وجود اتفاق بين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وعبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، على خطوة التواجد في البطولة القادمة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب موزمبيق، حيث تضم المجموعة أيضاً الرأس الأخضر ومنتخب غانا.

اتضحت الصورة بشأن موقف محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، وياسر إبراهيم مدافع الفريق في مواجهة نهائي كأس السوبر أمام فريق فيوتشر، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل في الإمارات.

ومن المقرر أن يشارك مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، على أن يشارك رامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم في خط الدفاع.

قال أحمد شوبير في تصريحاته الاذاعية عبر أون سبورت اف ام: “لا يوجد أزمة في لحاق محمد الشناوي بقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية”.

وكشف عن تجهيز حارس القلعة الحمراء بشكل طبيعي للتواجد مع الفراعنة في البطولة الأفريقية، ونفس الأمر ينطبق على ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي.

واختتم: “هناك تمسك من جانب محمد الشناوي بخطوة اللحاق بالبطولة الأفريقية، وسوف يتم تجهيزه بعد علاج الإصابة”.

صدى البلد