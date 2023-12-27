الطريق هو طريق السلام ..قبل انعقاد اللقاء المخطط بين البرهان – حميدتي عليهم أن يعلما أنه (رغم كل شي ) فالوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام، يجب بذل الجهود فوق المتوقع لوضع حد لمعاناة المواطنين السودانيين وكذلك معاناة الدول والشعوب التي تتحمل أعباء وتدفع تكلفة إستمرار هذه الحرب من نزوح ولجوء ومهاجرين ومساعدات.
الملاحظ إن أي تمدد للمعارك العسكرية يفقد فيه أحد القادة العسكريين الثقة أمام الشعب بينما يفقد الآخر الموقف الأخلاقي، إذن لا وقت للتكسب في المعارك الصغيرة فالخاسر هم الطرفين على السواء،
وليس المواطن وحده، وصراحة مهما تدثرنا بثياب الحرب المثيرة فالطريق الوحيد هو الطريق نحو السلام والحياة والأمل وحفظ كرامة الإنسان.
مبارك أردول
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك أردول: الملاحظ إن أي تمدد للمعارك العسكرية يفقد فيه أحد القادة العسكريين الثقة أمام الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.