العلاقات التركية والعالم العربي في القرن الثاني للجمهورية

الشرق الأوسط هو المنطقة التي تلتقي فيها ثلاث قارات وسبعة بحار، ليست منطقة أجنبية عن الأتراك. وحقيقة الأمر أن الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام بشكل جماعي في العصر العباسي، سرعان ما استقروا في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا ومصر. وخاضت الجيوش التركية تحت حكم العباسيين حروبا مهمة أولا ضد الصليبيين ثم ضد المغول. وتجدر الإشارة إلى أن المماليك كذلك مثل السلاجقة، كانوا مؤثرين أيضًا في العالم العربي. وحدت الإمبراطورية العثمانية المنطقة وقامت بحمايتها ضد الاستعمار الغربي، ومكنت الأتراك والعرب والأكراد من العيش معًا لمدة 400 عام، مع احترام الأديان الأخرى. ووقفت هذه الدول معًا ضد الاحتلال الغربي في الحرب العالمية الأولى. وعندما خسرت الحرب، سيطر الغربيون على طرق التجارة وموارد النفط المكتشفة حديثًا في الشرق الأوسط، بدءا بقناة السويس. ورد البرلمان العثماني، الذي اجتمع في إسطنبول المحتلة بعد الحرب، على كل من إعلان بلفور واتفاقية سايكس بيكو بإعلان الميثاق الوطني وإعلانه أنه ضد الاستعمار في المنطقة. بين عامي 1919 و1922، استمرت نضالات الاستقلال والتضامن ضد المستعمرات الغربية في مصر وسوريا والعراق وفلسطين والهند، كما هو الحال في الأناضول. لكن فيما بعد، رضيت النخب التي حكمت إبان فترة حرب الاستقلال بمعاهدة لوزان. وفي الفترة الجديدة، حول الحكام اتجاه تركيا نحو الغرب وقللوا من اهتمامها بالعالم العربي.

منذ أن تم إضعاف المستعمرين بعد الحرب العالمية الثانية، كان الاستقلال والوحدة ممكنين في الشرق الأوسط، لكن في بيئة الحرب الباردة، لم تتمكن تركيا من الخروج من الإطار الذي رسمه الغرب لأنها اعتمدت على الولايات المتحدة، أظهرت عملية قبرص والحظر النفطي لتركيا مرة أخرى أهمية تكوين صداقات وحلفاء في الشرق الأوسط. بشكل عام، اتجهت الحكومات الديمقراطية في تركيا إلى العالم العربي لشراء الطاقة الرخيصة وجذب المستثمرين وإيجاد أسواق للصادرات، من أجل زيادة التنمية والتوظيف.وقد أولى تورغوت أوزال، الذي وصل إلى السلطة كإدارة مدنية في الثمانينيات، اهتماماً خاصاً بالشرق الأوسط. على سبيل المثال، مهدت المناقصات التي تلقتها الشركات التركية في ليبيا في ذلك الوقت الطريق لتطوير قطاع البناء التركي القوي. وفي نفس الفترة، تطورت التجارة الخارجية مع العراق بشكل كبير. وعلى الرغم من أن تركيا أتيحت لها الفرصة للتميز بعد نهاية الحرب الباردة في التسعينيات، إلا أنها أضاعت هذه الفرصة بالتحول إلى الداخل بسبب مشكلة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي الفترة نفسها، أدى الحصار المفروض على إدارة صدام بعد حرب الخليج إلى إضعاف الاقتصادين العراقي والتركي.

كان الحدث الأكثر أهمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عالميًا وإقليميًا، هو هجمات 11 سبتمبر واحتلال العراق وأفغانستان. كانت هذه الاحتلالات بمثابة عملية أدت إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتركيا. خلال هذه الفترة، أولى حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة في تركيا، اهتمامًا خاصًا أيضًا بتطوير العلاقات مع الشرق الأوسط. وبدأت تنفتح على المنطقة اقتصادياً وسياسياً، وشهدت علاقاتها تحسناً جدياً مع سوريا والأردن والعراق ومنطقة الخليج وليبيا ومصر. وخلال الفترة نفسها، سادت حالة من عدم الاستقرار الخطير في العراق وكان لها تأثير سلبي على تركيا.

ومع ثورات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011، دخل الشرق الأوسط فترة جديدة من الاضطرابات. وفي الواقع، فإن العملية التي بدأت بمطالب الشعب بالديمقراطية، عادت فيما بعد إلى النظام القديم بتدخل القوى العالمية والإقليمية. وكان للعملية الفوضوية، بما في ذلك الانقلابات والحروب الأهلية والصراعات الطائفية، تأثير سلبي على تركيا، لكنها لم تكن كافية لوقفها. ولا تزال عملية الفوضى هذه مستمرة في اليمن والسودان وفلسطين. لكن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام قوتها، وقامت بتدخلات لتقليل أضرار حصار قطر وسوريا وليبيا.

وبما أن التدخلات الإيرانية المناهضة للديمقراطية في اليمن والعراق وسوريا أضعفت أيضًا دول المنطقة، فإن هذا الوضع عزز وضع إسرائيل بشكل غير مباشر. وفي السنوات الأخيرة، اتجهت بعض الدول العربية إلى حل توتراتها مع إيران من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لقد كشفت أزمة غزة الجديدة عن أن إسرائيل لا يمكن أن تكون جارة طبيعية، وأن الشعبين التركي والعربي لن يقبلا بدولة الاحتلال هذه. ومن ناحية أخرى، أظهرت حرب غزة أن المشكلة الأساسية للعالم العربي والإسلامي هي التجزئة. وهنا يكتسب الدور القيادي والموحد لدول مثل تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر أهمية.

ونتيجة لذلك، فإن الجمهورية التركية، باعتبارها دولة صناعية وسياحية وتجارية، في عامها المائة، ترى أن التطبيع مع منطقتها يتيح استقرارها وتنميتها جنبًا إلى جنب مع استقرار المنطقة وتنميتها. ورغم أن العنصرية وبعض الأصوات الهامشية تواصل عاداتها الغربية القديمة، إلا أنها في الواقع أقلية. وفي قرنه الثاني، كان الشعب التركي وإدارته مقتنعين بأن العالم العربي يمثل ميزة (عامل قوة) في هذه السياسة المتعددة الأوجه، وليس نقطة ضعف. لقد أظهرت حرب غزة بوضوح أن الجانبين التركي والعربي بحاجة إلى التعاون. فإلى جانب روابطها الثقافية والتاريخية، ومصالحها المشتركة، وسكانها العرب البالغ عددهم 5 ملايين نسمة (قدامى وجدد)، فإن علاقات تركيا مع المنطقة متطورة وينبغي أن يزداد هذا التطور في كافة المجالات.

أ.د. أحمد أويصال – صحيفة الشرق القطرية

