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بالصور.. مشاهد من آثار الخراب والدمار في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم

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Asma Osman 0 تبليغ

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حرب السودان

مشاهد من آثار الخراب والدمار في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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الجزيرة – السودان

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MO Nasa

MO Nasa

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