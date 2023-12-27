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مصر تجلى عددا من الطلاب العالقين بود مدني في السودان

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Khaled 0 تبليغ

epa10635710 Sudanese people walk with belongings after crossing the border from Sudan, Abu Simbel, southern Egypt, 18 May 2023. According to the UNHCR office, 83,758 Sudanese have crossed into Egypt since the beginning of an armed conflict on 15 April between the Sudanese military and the RSF (Rapid Support Forces) militia. The UN estimates some 200,000 people have fled Sudan since the conflict erupted EPA-EFE/KHALED ELFIQI

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، إجلاء 18 طالبا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة، ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان وتسفيرهم عبر الحدود إلى الأراضي المصرية.
وأهابت وزارة الخارجية المصرية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم، بحسب البيان.

سكاي نيوز

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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