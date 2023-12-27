روبى «لوحة تنشين» السلفيين

إنها واحدة من أحلى وأبهج أغنيات روبى، أتحدث عن (3 ساعات متواصلة)، تأليف وتلحين عزيز الشافعى.. ورغم ذلك، فإن الهجوم الضارى كان مبالغا فيه.. وكالعادة، انطلقت الشرارة الأولى من (السوشيال ميديا)، التى كثيرا ما تتباكى على الأخلاق الحميدة وتُمسك بكلمة أو ظل كلمة، وتبدأ فى منحها أبعادًا أخرى- جنسية غالبا- وهذا يكفى جدًا لكى تكسب المعركة جماهيريًّا.

نقابة الموسيقيين، التى يقودها مصطفى كامل والتى ترفع شعار حماية الفضيلة، نفت تمامًا أنها اتخذت قرارًا بالشجب، وفى نفس الوقت آثرت الصمت الرهيب.. على الأقل حتى كتابة هذه السطور.. هل السكوت علامة الرضا؟!.

المفروض أن الكل ينتظر رأيها.. لن تجد لها رأيا.. النقيب فقط نفى الرأى، وفى نفس الوقت آثر السلامة ولم يقل لنا ما هو الرأى.

ليس جديدا أن يغضب قطاع من المجتمع، هذا كثيرا ما يحدث، ويعلن بعضهم رفضهم لهذا الفيلم أو تلك الأغنية، هؤلاء لهم حاليا السطوة الكبرى على (السوشيال ميديا)، التى يراها البعض خطأ أنها تساوى الرأى العام، وهى أبدا ليست معادلا موضوعيا للرأى العام؛ لأنها بطبيعة تكوينها تميل للمبالغة فى التعبير مدحًا أو قدحًا، وتلهث وراء تحقيق (التريند).. الطريق إلى (التريند) مفروش بأصحاب الآراء المتطرفة، كلما كنت مندفعا أو بالأحرى منفلتا فى التعبير، حققت كثافة مشاهدة ومتابعة، كما أن الصوت الرافض يحظى بقدر أكبر من التأييد، وتظل فى كل الأحوال الأحكام الأخلاقية المباشرة هى التى تسيطر على المشهد.

كان هذا يحدث فى الماضى، ولكن بوسائل أخرى، مثل: الرسائل البريدية التى تصل لدور الصحف أو عدد من البرامج التليفزيونية. ورغم ذلك كانت هناك رحابة أكثر، هل تتذكرون هذه الأغنية التى كتبها شاعرٌ اشتهر بكتابة الأغانى الدينية.. أحدثكم عن عبدالفتاح مصطفى، وغنتها أشهر مطربة ارتبطت بالأغنيات الوطنية فايدة كامل؟.

قدمت فايدة فى مطلع الستينيات هذه الأغنية الاجتماعية الخفيفة التى تقول كلماتها (يا قلبى قولى ح نعمل إيه / فى الحب ده / اللى بيحكوا عليه / بتقولى أسكت / أسكت ليه؟ / هو الكلام فى الحب حرام / ولا إنت ناسى مين أنا / أنا بنت 16 سنة).

كان هناك اعتراض بسبب جرأة الكلمات.. كل ما حدث هو أن المؤلف استبدل (بنت 16) إلى (فوقت 16)، على اعتبار أن عُمر 16 يشير إلى النضج واستخراج الرقم القومى، وبالتالى من حقها أن تعلن على الملأ أنها تحب.

الأغنية حاليا متواجدة على الخريطة الإذاعية ولم يصادرها أحد، كان المجتمع أكثر قدرة على التسامح مع المختلف الذى يقف على الشاطئ الآخر، وهو ما نفتقده حاليا، بعد أن ارتفعت أصوات المتزمتين، مستغلين رياحا سلفيّة تهب بين الحين والآخر على أرض المحروسة.

الأصوات الأخرى التى توازن هذا الصوت باتت غير متواجدة. ولو راجعت أحاديث عدد من النقباء الذين يمثلون الحياة الفنية، ستجدهم يعبرون عن هذا التحفظ الذى أمسك زمام الأمور.

ويبقى السؤال: من الذى يضع (الترمومتر) ويحدد (الكود) الذى لا ينبغى تجاوزه؟.. إجابتى إنه القانون الذى يعاقب بالسجن الخروج عن الآداب، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخروج عن الأنساق المتعارف عليها لا يعد خروجا على الآداب.

هل تتذكرون أغنية فايزة أحمد (يا أمه القمر ع الباب) التى تمت مصادرتها عام 1958 فى أكثر من إذاعة عربية بسبب هذا المقطع (يا امه اعملى معروف / قومى افتحى له الباب) بحجة أنها تخدش حياء المجتمع.. هل لدينا الآن من تخدش حياءه هذه الكلمات؟!.

طارق الشناوي – المصري اليوم

