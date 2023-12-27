الدوري السعودي للسيدات يكسب مشاهدات على نطاق عالمي

نجح الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024/2023 في تحقيق انتشار واسع على المستوى العالمي، بعد مرور 7 أسابيع من منافساتها، وختام مرحلة الذهاب، بفضل قرار البث التلفزيوني.وكان القرار التاريخي من الاتحاد السعودي لكرة القدم قد صدر في بداية هذا الموسم، ليتم بث الدوري الممتاز للسيدات عبر قنوات شركة الرياضة السعودية (SSC) على نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد نجح الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الوصول للجمهور الأوروبي والعالمي، بعد أن وافق اتحاد الكرة على بيع حقوق بثها للشبكة الرياضية العالمية (DAZN) ليتمكن المشاهدين من خارج المنطقة العربية مشاهدة الدوري.وقامت الشبكة العالمية، طوال منافسات مرحلة الذهاب، ببث بعض مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات مباشرة ،عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، ولكن لا تظهر بالمنطقة العربية بسبب حقوق البث، مع نشر ملخصات لجميع المباريات.

وكشف وجود تلك الفيديوهات بحساب الشبكة العالمية، عن أرقام مشاهدات عالية لبعض مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات وملخصاتها، والتي كانت مخصصة للمشاهدين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بعد مرور ما يقارب شهر على بث مباراة الهلال والاتحاد، 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد وصل عدد مشاهديها إلى أكثر من 52 ألف مشاهد، وهي المباراة التي أقيمت في العاصمة الرياض وانتهت بفوز صاحب الأرض (3-2).

وبسبب وجود النجمتين الفرنسية أميناتا ديالو، والجزائرية لينا بوساحة، اللاتي سبق لهن اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد حققت مباريات النصر على حساب الشبكة بيوتيوب مشاهدات عالية.

فقد بلغ عدد المشاهدين لمباراة النصر وشعلة الشرقية، 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 22 ألف مشاهد، في حين وصل 18 ألف مشاهد لمباراة النصر والقادسية التي أقيمت في 15 ديسمبر/كانون الأول.وتلقت الملخصات أيضًا اهتمامًا من المشاهدين بحساب شبكة (DAZN) في يوتيوب، حيث وصل عدد مشاهدي ملخص قمة العاصمة الرياض بين الهلال والنصر إلى أكثر من 3,9 ألف مشاهد، والتي انتهت بفوز النصر (4-3) وأقيمت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحصد ملخص قمة جدة بين الأهلي والاتحاد أكثر من 2,7 ألف مشاهد، وهي المباراة التي شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، وكانت في 14 ديسمبر/كانون الأول.

تواجد المدافعتين النيجيرية آشلي بلمبتر القادمة من ليستر سيتي، والإنجليزية ليان روب من ليفربول، ساهم في اهتمام المشاهدين غير العرب لمباريات الاتحاد.

ووصل عدد مشاهدي ملخص مباراة الاتحاد ضد متذيل جدول الترتيب فريق الرياض إلى أكثر من 2,6 ألف مشاهد، والتي أقيمت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وانتهت بفوز زميلات آشلي بنتيجة (2-0).

وقد حصد ملخص مباراة النصر والأهلي، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على أكثر من 2,4 ألف مشاهد، مقابل 2,3 ألف مشاهد لمباراة الاتحاد والنصر في 23 ديسمبر/كانون الأول، والتي كانت آخر مباريات الأسبوع السابع وختام مرحلة الذهاب.يذكر أن شبكة (DAZN) أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن اتفاقيتها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن بث مباراتين من كل أسبوع من الدوري الممتاز للسيدات.

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