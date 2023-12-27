شرطة مرور ولاية النيل الأبيض تنفذ حملات واسعة لضبط الدراجات النارية وفقاً لأمر الطوارئ بالولاية

نفذت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض حملات مرورية واسعة لضبط الدراجات النارية بالولاية وفقا لأمر الطوارئ رقم ( 11/2023) بخصوص منع استخدام المواتر بالولاية ، حيث تم تنفيذ حملة مرورية بمدينة ربك بمشاركة منسوبي شرطة المرور و الشرطة العسكرية اسفرت عن ضبط عدد (10) مواتر تم حجزها بقسم مرور ربك. وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) اشار مدير شرطة مرور ولاية النيل الأبيض العميد شرطة عبدالوهاب بشير ضحوي الي تنفيذ حملة مرورية مكثفة وفقا لأمر الطؤارى الخاص بعدم استخدام المواتر داخل الولاية ، مبينا ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني على مستوى الولاية لاعادة الضبط المروري للطريق لتحقيق السلامة المرورية ، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين سباعتبار ان تلك المواتر تشكل مهدد أمني لسلامة انسان الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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