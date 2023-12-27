بالصور حميدتي يظهر في لقاء مع الرئيس اليوغندي موسيفيني

حميدتي - أرشيفية قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” على حسابه بموقع “إكس”، اليوم الأربعاء ، إنه التقى بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وبحث معه التطورات في السودان، وذلك في أول ظهور له خارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” في 15 أبريل الماضي. وأضاف “حميدتي”، أنه قدم لموسفيني شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب “التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل، وتدعم استمرار الحرب”. وتابع: “طرحت أيضاً رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة”. الشرق للأخبار

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