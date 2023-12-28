عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية. https://www.facebook.com/reel/910131317456956 وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بمزاج عالي وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة (أنا بغنيلو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (أم العروس جينا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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