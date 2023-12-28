تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من المشاركة والمشاهدة على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع خروج الآلاف من مواطني مدينة كسلا بشرق السودان في أحد مداخل المدينة الكبيرة. وأكد ناشرو المقطع أن أهالي كسلا خرجوا بأسلحتهم تحسباً لأي دخول لقوات الدعم السريع التي اقتحمت مدينة ود مدني الأسبوع الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مهيب .. كسلا تخرج عن بكرة أبيها تحسباً لأي دخول لقوات الدعم السريع للمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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