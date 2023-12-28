نشرت الممثلة والفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, مقطع فيديو على أحد حساباتها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد, غاضبة وهي تصرخ وذلك بسبب ما يحدث في السودان من حروب وأنتهاكات. وطالبت الفنانة المعروفة بإيقاف الحرب كما طالبت القيادات بضرورة التنازل من أجل المواطن الذي يموت, وطرحت سؤال مباشر دا كلو عشان كرسي؟. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تصرخ: (أوقفوا الحرب واتنازلوا الناس بتموت ودا كلو عشان كرسي؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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