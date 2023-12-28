تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والسخرية من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يقدمون فواصل من الرقص المثير في الشارع العام. https://www.facebook.com/reel/896681831648884 وتفاعل أفراد الدعم السريع مع إحدى أغنيات الفنانة عشة الجبل والتي كانت تمجد من خلالها قائدهم حميدتي وقواته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أفراد من الدعم السريع يقدمون فواصل من الرقص المثير في الشارع العام على أنغام أغنية الفنانة عشة الجبل التي تمجد فيها “الدعامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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