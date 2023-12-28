كشفت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, لأول مرة عن سبب تسميتها باسم أفرو والذي اشتهرت به. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت المودل المثيرة للجدل أن سبب التسمية يعود لأيام طفولتها, وذكرت أنها كانت تقدم رقصات “زنجبارية”. https://www.facebook.com/reel/693894942809491 وتابعت: في ذلك الوقت كنت أقوم بتسريح شعري على طريقة “أفرو” لذلك اشتهرت بهذا الأسم, كما أكدت أنها مشهورة جداً لدرجة أن البيبي يعرفونها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “رقصة زنجبارية” المودل السودانية آية أفرو تكشف لأول مرة سبب تسميتها بهذا الأسم وتقول: (انا مشهورة ومافي زول ما بعرفني حتى البيبي بعرفوني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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