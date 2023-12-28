تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة وحظيت بمشاهدات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكدت فتاة سودانية حسناء خلال إحدى المقابلات بالشارع العام أنها لا تعرف الرومانسية لأنها غير مقتنعة بها.
كما ذكرت أن قلبها لم يدق من قبل لأنها لم تدخل في تفاصيل عاطفية, تصريحات الفتاة الحسناء أثارت سخرية المتابعين, وكتب أحدهم: (معقولة بعد السماحة دي كلها سنجل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال: (ما بعرف الرومانسية وما مقتنعة بيها وقلبي ما بدق) ومتابعون: (معقولة بعد السماحة دي كلها سنجل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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