سمسم شهاب يتصدر «السوشيال ميديا» بعد بكاءه بسبب زوجته الراحلة .. ما القصة؟

تصدر المطرب سمسم شهاب، محركات البحث عبر منصة التواصل الاجتماعي«الفيس بوك»، فور ظهوره مع الإعلامي د.عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» عبر شاشة قناة الحياة. وتحدث سمسم شهاب خلال الحلقة عن نشأته والظروف الصعبة التي عاشها، وتعدد المهن التي عمل بها في مجالات مختلفة، منها «نجار، حداد»، وكذلك نزع البلاط، بالإضافة إلى حديثه عن أسرته وأخوته، إلى جانب تعرضه لظروف صعبة.

وأضاف سمسم شهاب، خلال الحلقة أنه ينتمي إلى جيل محمد فؤاد وإيهاب توفيق، لكنه اضطر إلى الغناء الشعبي حتي يستطيع أن يعيش، كما أجهش بالبكاء عندما تحدث عن زوجته وإصابتها بالكانسر وأنها رفيقة حياته وتحملت الصعاب معه، وأيضًا تحدث عن عشقه لحفيده وهو أقرب الناس إلى قلبه.

المصري اليوم