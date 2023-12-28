شاهد بالصور.. الخارجية الإثيوبية تقول إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية استقبل قائد الدعم السريع حميدتي

قالت الخارجية الإثيوبية إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين استقبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في مطار بولي بأديس أبابا صباح الخميس 28 ديسمبر. ونشرت الصور التالية: الجزيرة – السودان

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