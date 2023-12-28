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شاهد بالصور.. الخارجية الإثيوبية تقول إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية استقبل قائد الدعم السريع حميدتي

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت الخارجية الإثيوبية إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين استقبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في مطار بولي بأديس أبابا صباح الخميس 28 ديسمبر. ونشرت الصور التالية:

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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