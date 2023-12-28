السوداني: الحكومة ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الخميس، في بغداد، أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. وأشار إلى أن الحكومة ترفض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، يعقد السوداني وسانشيز جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تنمية العلاقات في الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية وصولا إلى شراكة استراتيجية بناءة.

وأشار السوداني إلى أن “هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل ظرف عصيب تمر به المنطقة، حيث الاعتداءات الكبيرة والتي ارتقت إلى أعمال إبادة جماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مثمنا “دور إسبانيا وموقفها الشجاع في إدانة هذه الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى الجرائم والإبادة الجماعية، وتجاوزت كل القوانين الدولية وقوانين الحرب”.

وأعرب عن أمله في “المزيد من الجهود بالضغط على دول العالم لإيقاف الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الأسرى والرهائن”.

وقال إن “اللقاء مع رئيس الوزراء الإسباني تضمن حديثا أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصا وأن إسبانيا جزء من هذا التحالف”، مشيرا إلى “دور التحالف وإسبانيا في دعم جهود العراق بمواجهة داعش”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة في ظل قوات عراقية متمكنة”، مؤكدا أن “الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري”.

وتابع: “حصلت مؤخرا، اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا موقف الحكومة الرسمي الواضح والرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد بأنها أعمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر على أمن واستقرار البلد، وأكدنا على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب، وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساسا بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض”.

ولفت إلى أن “الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأماكن وجود المستشارين الأمنيين”.

وشدد على “أهمية إيقاف الحرب المدمرة في غزة، والتي كشفت فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها في الحفاظ على قوانينها والاتفاقيات ذات العلاقة في تحقيق الأمن والاستقرار”.

وثمن “رغبة إسبانيا في التعاون والعمل المشترك مع العراق”، معربا عن أمله بأن “تكون هناك خطوات عملية لتعزيز هذه العلاقة بين البلدين الصديقين”.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رغبة الشركات الإسبانية بالمساهمة في بناء العراق، فيما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

واتفق البلدان على البدء بجهود مشتركة لعقد اتفاقية شراكة استراتيجية.

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