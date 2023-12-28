تربح من وظيفته.. موظف يغسل 20 مليون جنية فى شراء عقارات وأراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى الجهات الحكومية “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية – وشراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ ( 20 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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