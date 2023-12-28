العثور على الطالب الكويتي المختفي في مصر بأحد المستشفيات

كشف الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية، تفاصيل العثور على الطالب الكويتي المختفي في مصر، مؤكدًا أنه تم العثور على الطالب في أحد المستشفيات.

وقال المسؤول المصري – في تصريح خاص لموقع القاهرة 24 – أن الإدارة تواصلت مع السفارة الكويتية بالقاهرة، وقد تم إبلاغهم بالعثور على الطالب في أحد مستشفيات القاهرة.

ووفق وسائل إعلام مصرية وكويتية، فإن الطالب الكويتي المختفي في مصر هو داود فارس جواد، طالب بجامعة القاهرة كلية الآداب، ويبلغ من العمر 19 عامًا، استقل سيارة أجرة، وتم العثور على متعلقات السفر بالشارع.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن أسرة الطالب الكويتي المختفي في مصر، قررت السفر إلى القاهرة للبحث عن ابنها المختفي.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت أنها تتابع الأنباء المتداولة بشأن اختفاء طالب كويتي في مصر، مؤكدة التواصل المستمر بين السفارة الكويتية بالقاهرة والسلطات المصرية، للتعرف على ملابسات اختفائه.

الشرق القطرية