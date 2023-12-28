بالصور.. جبريل إبراهيم يتفقد جرحى ومصابي القوات المسلحة بمستشفى السلاح الطبي بمدينة بورتسودان

جبريل ابراهيم قام وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم بتفقد جرحى ومصابي القوات المسلحة بمستشفى السلاح الطبي بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. الجزيرة – السودان

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