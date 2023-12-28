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بالصور.. جبريل إبراهيم يتفقد جرحى ومصابي القوات المسلحة بمستشفى السلاح الطبي بمدينة بورتسودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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جبريل ابراهيم

جبريل ابراهيم

قام وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم بتفقد جرحى ومصابي القوات المسلحة بمستشفى السلاح الطبي بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

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الجزيرة – السودان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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