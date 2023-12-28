تنويه هـام من بنك الخرطوم بشأن السداد عبر تطبيق بنكك

بنكك أصدر بنك الخرطوم السوداني، اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 تنويهًا جديدًا لعملائه بشأن السداد عبر تطبيق بنكك .

وقال بنك الخرطوم في تنويهه للعملاء :”أعزائنا الكرام مستخدمي بنكك يمكنكم سداد رسوم الجواز بسهوله عبر قائمة “دفع الفواتير” في التطبيق” .

مع بنكك ادفع رسوم الجواز بسهوله عبر هذه الخطوات : اضغط علي دفع فواتير

اضغط علي دفعيات حكومية

اضغط علي إيصالي

اكتب رقم الفاتورة

تأكد من بياناتك واضغط علي تأكيد

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