الجيش يدمر دبابتين ومصرع 3 قيادات من الدعم في أمدرمان

أفادت مصادر لقناة الجزيرة الاخبارية، اليوم الخميس ان الجيش السوداني تمكن من تدمير دبابتين ومقتل 3 قيادات يتبعون للدعم السريع بسوق الملجة بأم درمان . الجزيرة

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