شاهد بالصور.. أبي احمد يقول إنّه استقبل حميدتي وبحث معه السلام في السودان

عبر صفحته الرسمية بمنصة “أكس”.. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ويبحث معه تأمين السلام والاستقرار في السودان. الجزيرة – السودان

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