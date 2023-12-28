وارد كبير للمحصولات الزراعية بسوق تندلتي

تشهد مدينة تندلتي بولاية النيل الابيض هذه الايام حركة تجارية نشطة وواسعة بكل اسواقها المختلفة ، بفضل الاستقرار الامني بمناطق المحلية ، مما ادى الى جذب الكثير من المنتجين والتجار ووارد للمحصولات الزراعية من ولايات شمال ، جنوب وغرب كردفان و لمحاصيل السمسم ، الفول السوداني ، والذرة بأنواعها المختلفة والصمغ العربي والكركدي وحب البطيخ .
و قال الاستاذ مبارك الطاهر مدير سوق محصولات تندلتي في تصريح ( لسونا ) أن ادارة سوق المحاصيل قامت بتهيئة السوق مما أدى لجذب عدد من المزارعين والمنتجين والتجار والشركات لدخول السوق وممارسة عمليتي البيع والشراء .
واضاف أن السوق اكتسب أهمية كبيرة بعد السوق الأوحد على امتداد ولاية النيل الابيض وولايات كردفان ، وأشار إلى أن حجم الوارد اليومي لمحصول السمسم يتراوح ما بين ٥٠٠ الى ١٠٠٠ قنطارا ، وأن سعر القنطار من السمسم الابيض انخفض من ٦٠ الف جنيها عند بداية الموسم الي ٤٧ الفا ، وأن السمسم الاحمر انخفض من ٥٠ الفا الى ٤٧ الف جنيها ، بينما يتراوح الوارد اليومي لمحصول الفول السوداني مابين ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ قنطارا ، وأن سعر القنطار انخفض من ٢٥ الف الى ٢٠ الف جنيها ، بينما سعر قنطار الصمغ العربي ٤٥ الف جنيها ، وقنطار الكركدي بلغ ٤٠ الف جنيها ، اما اردب الذرة فتريتة بلغ ٦٣ الف جنيها ، واردب الذرة طابت ارتفعت الى ٨٥ الف جنيها ، واردب الدخن وصل الى ١٠٠ الف جنيها .
سونا
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