تماذج قطاع النيل الأبيض جلهاك تؤكد دعمها للقوات المسلحة

التقى الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك ظهر اليوم وفد الجبهة الثالثه تماذج جلهاك قطاع النيل الأبيض ، بحضور العميد محمود يحي ابودهباية مدير جهاز المخابرات العامه والأمن بالولاية وبحث اللقاء الترتيبات الخاصة بدعم واسناد القوات المسلحة .

واشاد والي النيل الابيض بالدور الكبير الذي تطلع به الجبهة الثالثه تماذج في مناصرة القوات المسلحة .

واستعرض وفد الجبهة الثالثة تماذج برامج الجبهة لمناصرة ودعم القوات المسلحة في معركتها ضد المليشيا المتمردة ، وجدد الوفد تأكيده بالوقوف خلف القوات المسلحة باعتبارها صمام امان لوحدة واستقرار البلاد .

وجدد الناطق الرسمي باسم قوات الجبهة الثالثة تمازج جلهاك ” النيل الابيض ” ابراهيم موسى ابراهيم في تصريح ( لسونا ) جاهزية قوات الجبهة الثالثه تماذج جلهاك بقيادة الجنرال ادم يحي كاربينو للمشاركة مع القوات المسلحة في كافة جبهات القتال . وأشار الى ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتم على جميع مكونات السودان لدعم القوات المسلحة والوقوف معها في خندق واحد من أجل حفظ واستقرار وامن ووحدة البلاد .

سونا