بينما نبدأ عاماً جديداً، ونحتفل بيوم استقلال السودان، تتّجه أفكاري القلبية إلى شعب السودان. إنّ الأمل بمستقبل أكثر إشراقاً يحترق بقوة في داخلنا ونحن نسعى لاستعادة السلام والحياة الطبيعية لإخواننا وأخواتنا في السودان.

إن الاستقلال الذي حصل عليه السودان بشق الأنفس، والذي ناضل من أجله الشعب السوداني يمثل منارةً يجب علينا حمايتها من الخفوت. ومن خلال التجارب الصّعبة، يتألق صمود الشعب السوداني بشكل مشرق، ويستمر تفانينا الذي لا يتزعزع حتى يعم السلام والوئام الدائم أراضي السودان. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر السكرتير التنفيذي لإيقاد د. ورقني قبيهو… يكتب بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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