استأجرت شقة بالإسكندرية.. العثور على فتاة المنوفية المتغيبة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية من “أحد المواطنين، مقيم بالمنوفية” بتغيب كريمته “طالبة” بتاريخ 29/11/2023 وعلل تأخره فى الإبلاغ للبحث عنها، وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات عائلية.
تبين قيام المتغيبة بإستئجار شقة بالإسكندرية، وبمناقشتها قررت بتركها المنزل لذات السبب، دون حدوث ثمة مكروه لها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
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