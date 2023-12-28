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استأجرت شقة بالإسكندرية.. العثور على فتاة المنوفية المتغيبة

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Asma Osman 0 تبليغ

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية من “أحد المواطنين، مقيم بالمنوفية” بتغيب كريمته “طالبة” بتاريخ 29/11/2023 وعلل تأخره فى الإبلاغ للبحث عنها، وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات عائلية.

تبين قيام المتغيبة بإستئجار شقة بالإسكندرية، وبمناقشتها قررت بتركها المنزل لذات السبب، دون حدوث ثمة مكروه لها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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