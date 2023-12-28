الاثين اول يناير عطلة الذكرى ال68 للاستقلال المجيد

اعلنت وزارة مجلس الوزراء الأمانة العامة اليوم منشورحولا عطلة الذكرى ال68 اع لعيد الاستقلال المجيد .

وجاء في المنشور. يسرني أن أنقل إليكم بأن يوم الإثنين الموافق الأول من يناير ٢٠٢٤م، سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الإستقلال ، نسأل الله تعالى أن

يعيدها وبلادنا تنعم بالسلام والأمن والإستقرار. وكل عام وانتم بخير ….. سونا

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