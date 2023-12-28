عقار يطلع على خطط وزارة الطاقة والنفط

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ *مالك عقار إير* على خطط وبرامج وزارة الطاقة والنفط والتحديات التي تواجه قطاع النفط فى البلاد، والأضرار التي تعرضت لها مصفاة الجيلي.

وأكد نائب رئيس المجلس خلال لقائه وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم سعد، بحضور مدير عام مصفاة الجيلي ونائبه، دعمه للوزارة لإنجاز برامجها وخططها.

وقال وزير الطاقة والنفط في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا لنائب رئيس المجلس حول المهددات التي تواجه المصفاة، والتخريب التى طالها، لافتاً إلى أن عقار وجه بمعالجة كافة المهددات لضمان سلامة وأمن مصفاة الجيلي.

وقال الوزير أن مصفاة الجيلي تعتبر من مقدرات الشعب السوداني ولابد من المحافظة عليها، مبيناً أنه سيتم عقد إجتماع خلال الإسبوع المقبل مع نائب رئيس المجلس لمتابعة ومناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع النفط فى البلاد.

سونا