بيخطف الموبايلات والحقائب.. القبض على لص رأس البر

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع “فيس بوك” من تعليق تضمن قيام بعض الأشخاص من قائدى الدراجات النارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بسرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد “بأسلوب الخطف” وتعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة هاتف محمول وحقيبة يد حال تواجدها بالمدينة المشار إليها.
تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بتاريخ 28-11-2023 من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بتضررها من حادث سرقة تعرضت له من قبل مجهول يستقل دراجة نارية أثناء سيرها بدائرة القسم.
وتم تحديد وضبط العنصر الجنائى مرتكب الواقعة والدراجة النارية، وكذا المسروقات المُبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
صدى البلد
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