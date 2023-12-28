الهندي عز الدين: الكفيل أخرج حميدتي من مخبئه بعد تصاعد حملات المقاومة الشعبية

حياة حميدتي تعني أنه مسؤول شخصياً عن كل جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة. والكفيل أخرج حميدتي من مخبئه بعد تصاعد حملات المقاومة الشعبية. الجزيرة – السودان

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