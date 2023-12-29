الدعم السريع قال كاميرون هدسون بأنه على ثقة تامة بأن المحكمة الجنائية الدولية ستوجه الاتهام عاجلاً وليس آجلاً لحميدتي على جرائمه الفظيعة التي ارتكبها على مدى عقد من الزمن. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرون هدسون: إنني على ثقة تامة بأن المحكمة الجنائية الدولية ستوجه الاتهام عاجلاً وليس آجلاً لحميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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