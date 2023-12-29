غيابيا.. السجن سنة لـ10 أعوام لـ4 متهمين باختلاس العهدة محل عملهم في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، 3 أشخاص وهم: “ح.م.ح”، و”هـ.ع.ح”، و”أ.ح.ع”، بالسجن المشدد 10 أعوام “غيابيًا”، وعزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 أعوام، وألزمت كل منهم برد 130 ألف جنيها، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهام بالاستيلاء على المال العام.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم الرابع ويدعى “م.ع.م”، بالحبس لمدة سنة “غيابيًا”، لاتهامه بالاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام 4 أشخاص بالاستيلاء على قطع نحاس من محل عملهم بإحدى الشركات العامة، الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهمين من الأول حتى الثالث “سائقين، وميكانيكي”، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالاستيلاء بغير حق على قطع نحاس مملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها، وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها، بالاستعانة بالمتهم الرابع “عامل”.

وأضافت التحقيقات أن قيمة تلك القطع النحاسية المستولى علها يقدر بمبلغ 130 ألف جنيها، تم تحريزهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.

الشروق نيوز