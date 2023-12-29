وصلت، الجمعة الفنانتان نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعداد للمشاركة فى حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة بالرياض. ومن المفترض أن تبدأ نانسي عجرم وأصالة فى عمل البروفات الخاصة بالحفلة ابتداء من اليوم، حيث تقدم كل منهما في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر وصول نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.