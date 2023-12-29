محكمة كويتية تقضي بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح بسبب قتل صديقه.

وعاقبت المحكمة الثلاثاء، المتهم الشيخ صباح السالم الصباح، قاتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري، في حكم ليس نهائياً، بحسب موقع الجزيرة نت.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.

وأكدت وسائل إعلام كويتية، أنه وأمام أعين أم المجني عليه، صوب القاتل سلاحه نحو القتيل، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

الشرق القطرية