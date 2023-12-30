شاهد بالفيديو.. نشطاء مصريون يطلقون هاشتاق (السودان راجع أحسن من أول) ويتغزلون في أهل السودان: (أولاد أصول ولو طلبتهم يجوك على طول والبشرة السمراء وأصحاب القلب الأبيض)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية, بمشاهدات ومشاركات واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلق نشطاء مصريون هاشتاق (السودان راجع أحسن من أول) وتغزلوا في السودان وأهله.

المقطع الذي حظي بمشاهدات عالية ونال إعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كشف من خلاله الشباب المصريون عن طيبة أهل السودان بعد أن تداخلوا معهم وربطتهم بهم صداقات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال أحدهم عن السودانيين في مصر: أولاد أصول ولو طلبتهم يجوك على طول) وقال آخر: (البشرة السمراء وأصحاب القلب الأبيض).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)