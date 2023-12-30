شاهد بالصورة والفيديو.. خلال مخاطبته جمع غفير من أهل الولاية.. والي نهر النيل يطلق تصريحات نارية: (أي قحاتي قاعد مندس في البلد دي أحسن يشيل شنطته ويطلع طوالي)

أطلق والي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد, تصريحات قوية خلال مخاطبته جمع غفير من أهل الولاية في لقاء حاشد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب الوالي خلال حديثه الذي تم تداوله على نطاق واسع قوي الحرية والتغيير الموجودين بالولاية، بالخروج فوراً من الولاية.

وقال البدوي موجهاً حديثه لما أسماهم بالقحاتة: (أي قحاتي مندس في البلد دي وقاعد يسمع كلامي دا، الليلة يستف شنطتو ويطلع طوالي), وسط هتاف الحاضرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)