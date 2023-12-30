تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي أثار استغراب الجمهور, أظهر تعرض فنان سوداني شاب لهجوم من قبل “خفافيش” الليل وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. وظهر الفنان خلال المقطع وهو يغني ويحاول التصدي لهجوم “الخفافيش” عليه بطريقة أثارت ضحكاته وضحكات الحاضرين الحفل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أجمع عدد كبير منهم أن ما حدث للفنان هو رسالة من الله, وكتب أكثر من معلق: (دي رسالة من ربنا عشان تبطل الغناء وتتوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “الخفافيش” تهاجم فنان سوداني أثناء إحيائه حفل بإحدى الولايات ومتابعون: (دي رسالة من ربنا عشان تبطل الغناء وتتوب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.