نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بمشاهدات عالية وتم تداوله على نطاق واسع من قبل الرواد. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد سخرت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء من الظهور المفاجئ لقائد الدعم السريع حميدتي. الفتاة قالت خلال حديثها الذي وجهته لقائد الدعم السريع وأطلقت عليه اسم “حميدتو” : (لقاء جيبوتي لازم يحضروه معاك الترابي وجون قرنق لأنو مافي ميت أحسن من ميت). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد تغزل الكثير منهم في الفتاة الحسناء وكتب أحدهم: (حميدتي (لو شافك بقول دي حور عين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تسخر من الظهور المفاجئ لقائد الدعم السريع : (لقاء جيبوتي لازم يحضروه معاك الترابي وجون قرنق لأنو مافي ميت أحسن من ميت) ومتابعون: (لو شافك بقول دي حور عين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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