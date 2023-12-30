شاهد بالصورة والفيديو.. بفستان مثير للجدل.. حسناء سوداني تغني وتتمايل في الرقص على أنغام (سائق الركشة)

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية ترتدي فستان مثير للجدل وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية الفنانة عشة الجبل (سائق الركشة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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