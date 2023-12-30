خطفت فتاة سودانية أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتاة الحسناء التي خطفت قلوب المتابعين وهي تذرف الدموع وتبكي بحرقة. الحسناء عبرت عن شوقها للسودان من خلال استماعها لأغنية حزينة, لتتفاجأ بكمية كبيرة من تعليقات الغزل والعاطفة, حيث كتب أحدهم: (دموعك غالية علينا يا ست الحسان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تذرف الدموع وتبكي بحرقة وتعبر عن شوقها للسودان.. ومتابعون: (دموعك غالية علينا يا ست الحسان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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