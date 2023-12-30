أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وتحت عنوان (سيعود السودان) نشر مقطع فيديو قديم وتحديداً قبل أشهر من الحرب الدائرة الآن للفنانة السودانية ياسمين كوستي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت كوستي, وهي تغني خلال حفل رأس السنة الماضي, بأحد مسارح مدينة الأبيض. وتغنت المطربة الصاعدة بأغنية الشهيرة (دقستي ليه يا بليدة) لتجبر الجمهور على التحرك من مكانه والتجاوب معها بفاصل من الرقص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ياسمين كوستي تشعل حفل بمدينة الأبيض على أنغام أغنيتها الشهيرة (دقستي ليه يا بليدة) والجمهور يتحرك من مكانه ويحاصرها بفاصل من الرقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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